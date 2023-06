Accoltella rivale in amore, minorenne denunciata nel tarantino

I Carabinieri di Pulsano hanno denunciato una 17enne, residente in zona, per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. Nella notte tra il 12 e 13 giugno, i militari sono intervenuti a Pulsano (Taranto) per la segnalazione una lite tra ragazze, scaturita per motivi di natura sentimentale. Durante la colluttazione, la 17enne avrebbe ferito leggermente una ragazza di 20 anni con un coltellino, poi trovato nei pressi dell’abitazione della vittima e sequestrato per ulteriori accertamenti. Per questo motivo, la 17enne è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Taranto.

