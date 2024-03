Renzi, ‘Decaro perbene, ma non ha reciso legami con Emiliano’

“Penso che Antonio Decaro sia una persona per bene e un bravo sindaco. Se devo criticarlo per una cosa è perché non ha mai rotto il cordone ombelicale con Michele Emiliano. Il mio giudizio su Emiliano è radicalmente negativo. Mi dividono da lui idee, amicizie, stile, ma soprattutto il metodo con cui si fa politica, il metodo Emiliano. Sono orgoglioso che Italia Viva sia all’opposizione di Emiliano perché il suo modo di fare nega tutti i valori nei quali credo. Mai come oggi sono orgoglioso di essere stato ingiustamente insultato da lui su Tap, Ilva, Buona scuola e di essere radicalmente diverso nel rapporto con la giustizia e, soprattutto, con i giudici”. Lo scrive su X Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

Lupi: “Opportuna audizione di Emiliano e Decaro in Antimafia”. “E’ opportuno che Michele Emiliano spieghi alla commissione Antimafia il senso delle sue parole di ieri e che sia ascoltato anche il sindaco Decaro. Siamo garantisti e contro ogni processo sommario, ma quelle parole vanno chiarite in sede istituzionale e va analizzato il contesto socio-politico cui si riferiscono”. Lo afferma Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati.

