Puglia, Casilli: “Se non hai fatto salsa a casa non sei vero salentino”

Week end di Ferragosto all’insegna delle tradizioni per il consigliere regionale Cristian Casilli. Mentre i social in queste ore sono invasi da foto di barche, coste e champagne, Casilli pubblica una foto dove inneggia al lavoro casalingo- tradizionale appena terminato, quello della preparazione della salsa per l’inverno. Il consigliere a corredo della foto, scrive anche un post di invito: “Se non hai fatto la salsa a casa non sei un vero salentino. Pronti per i minchiareddi con sugo di polpette? Voi portate un buon rosato. Buon fine settimana, nu baciu a tutti.”

