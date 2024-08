Gallipoli, GdF scopre irregolarità negli affitti turistici

La Guardia di Finanza ha condotto una serie di controlli su 31 abitazioni affittate ai turisti nelle rinomate località di Baia Verde e Lido San Giovanni a Gallipoli, rilevando gravi irregolarità. In particolare, sono state trovate 73 persone in più rispetto ai limiti imposti dalle normative vigenti, con conseguenti sanzioni per oltre 25mila euro a carico dei proprietari degli immobili.

Nei controlli, è emerso che un totale di 216 giovani turisti, provenienti da tutta Europa, soggiornavano nelle case monitorate, pagando cifre comprese tra i 1.200 e i 3.000 euro a settimana per ciascun appartamento. Tra i casi più eclatanti, un monolocale ospitava quattro persone, nonostante la superficie abitabile consentisse la presenza di una sola persona. Inoltre, alcuni locali seminterrati, classificati come depositi, erano stati affittati illegalmente come abitazioni.

Le autorità stanno ora approfondendo gli aspetti fiscali legati agli affitti turistici, analizzando la vasta documentazione acquisita dai proprietari degli immobili e dalle agenzie turistiche intermediarie per verificare la corretta dichiarazione dei redditi e il rispetto degli obblighi tributari.

