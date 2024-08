Salento, meta estiva preferita dai turisti: bilancio attività Polizia

Anche quest’estate, il Salento si conferma come una delle destinazioni più ambite, attirando turisti non solo dall’Italia, ma anche da diverse parti del mondo. Con l’aumento significativo di visitatori in questo periodo, il Questore Modeo ha deciso di rafforzare le misure di controllo del territorio, in particolare nella città di Lecce e in tutta la provincia, in occasione della vigilia e del giorno di Ferragosto.

Grazie all’operato congiunto degli agenti della Questura, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza provinciali e delle pattuglie delle specialità e del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, sono stati registrati risultati significativi. In totale, 1.254 persone sono state identificate, e 316 veicoli controllati. Inoltre, sette persone sono state denunciate a piede libero per reati contro la persona e il patrimonio, e sono stati emessi due fogli di via obbligatori.

Parallelamente al potenziamento dei controlli, sono stati organizzati servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di diverse manifestazioni ad alta affluenza, come i festeggiamenti religiosi in onore dei Santi Martiri a Otranto, la Processione in mare a Santa Maria di Leuca, la festa di San Rocco a Torre Paduli, e vari concerti e spettacoli con artisti di fama internazionale che si sono svolti in tutta la provincia.

Queste misure dimostrano l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza di residenti e turisti, mantenendo il Salento un luogo accogliente e sicuro per tutti.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts