Regione Puglia, la strategia sull’idrogeno sbarca a Bruxelles

BRUXELLES – La strategia regionale della Puglia per l’idrogeno al centro di un evento organizzato dalla Regione a Bruxelles nel corso del quale sono intervenuti, tra gli altri, il governatore della Puglia, Michele Emiliano, e l’ambasciatore italiano in Belgio, Federica Favi. “La Puglia – ha detto Emiliano – è una regione fortemente orientata verso l’innovazione tecnologica” e “il progetto Puglia Green Hydrogen Valley è il nostro progetto bandiera”, per questo “chiedo di utilizzare il sostegno dell’ambasciata” per avviare delle interlocuzioni e creare delle collaborazioni col Belgio nel settore dell’idrogeno. “Nelle riunioni che ho avuto da quando sono arrivata a Bruxelles, non solo la Puglia si vede, ma brilla, sotto tutti i punti di vista” e questo emerge “anche nei miei incontri con i colleghi belgi”, ha commentato l’ambasciatore in Belgio, Federica Favi, sottolineando che proprio il settore dell’idrogeno è quello che rappresenta le “massime possibilità” di collaborazione perché “il Belgio mira a diventare l’hub europeo per lo sviluppo dell’idrogeno verde”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp