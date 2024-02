Regione Puglia, niente accordo sulle presidenze delle commissioni

Bari – Niente accordo nel centrosinistra regionale, sulle presidenze delle commissioni di via Gentile: la seduta delle scorse ore, infatti, ha visto un’altra fumata nera per la composizione delle commissioni del Consiglio regionale, scadute nel giugno 2023 e non ancora rinnovate. A distanza di ormai 7 mesi, non c’è ancora una intesa per la nomina dei nuovi presidenti e la relativa distribuzione tra i gruppi di maggioranza. Nelle scorse ore, erano state convocate tutte le commissioni consiliari permanenti per le operazioni di rinnovo ed insediamento, ma quando la presidente del Consiglio Loredana Capone ha dato avvio ai lavori è mancato il numero legale. In Aula erano presenti solo i consiglieri Napoleone Cera (FI), Luigi Caroli (FdI), Giannicola De Leonardis (FdI) e Fabiano Amati (Azione).

