Regione Puglia: altri 10 milioni per Ferrovie Appulo Lucane

La Giunta Emiliano ha dato il via libera alla modifica del Piano di investimento della società Ferrovie Appulo Lucane. In origine si prevedeva l’acquisto di 3 automotrici ferroviarie nuove, con un costo di complessivi 17.5 milioni. A questa cifra sono stati aggiunti altri 10,5 milioni. La Giunta, inoltre, ha approvato la variazione di bilancio utile a garantire la copertura finanziaria per la realizzazione dei lavori che interesseranno l’aeroporto di Brindisi, il finanziamento definitivamente concesso e impegnato in favore di Aeroporti di Puglia è pari ad 16,7 milioni. “Ancora una volta gli uffici si sono adoperati per assicurare la copertura finanziaria di progetti e investimenti cofinanziati dai fondi Fsc – ha detto l’assessore ai Trasporti Anita Maurodinoia – così da non correre il rischio di bloccarne o ritardare l’iter”.

