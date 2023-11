BARI – Presentato in Regione Puglia dall’assessore alle politiche abitative Anna Grazia Maraschio e dall’assessore al welfare Rosa Barone, consiste nella possibilità che i comuni avranno di accedere a finanziamenti per ristrutturare edifici da destinare al progetto condominio solidale: prezzi calmierati e accessibili ma anche spazi e servizi condivisi per aiutare i più fragili. Tra i soggetti destinatari anche le donne vittime di violenza. Verranno predisposte due graduatorie dei progetti ammissibili che resteranno in vigore per il triennio 2023-2025. La dotazione finanziaria prevista è di 105.600 euro per il 2023 e di 250mila euro per 2024 e 2025. Per ciascun progetto pilota potrà essere richiesto un contributo massimo di 25mila euro. Le domande potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 24 novembre 2023. La manifestazione di interesse è rivolta ai Comuni per il finanziamento di progetti sperimentali di coabitazione sociale e di condomini solidali.

Servizio di Ilaria Delvino

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp