Regionali Basilicata, Calenda (Azione): “Fallito tavolo politico”

“Il tavolo politico mi sembra sia fallito”. Questo il commento di Carlo Calenda sull’incontro dei leader del campo largo che si sono riuniti a Potenza per valutare la scelta dell’oculista di Barletta, il dottor Lacerenza, come candidato alle prossime Regionali in Basilicata.

