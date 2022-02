FOGGIA – In arrivo i primi 50 milioni di euro destinati alla Regionale 1 Candela – Poggio Imperiale grazie alla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile con la quale sono stati stanziati 6,3 miliardi di euro per opere stradali, ferroviarie e idriche al Sud.