Rapina in Salento: irrompono in tabaccheria armati di pistola

Una rapina è stata messa in atto nel tardo pomeriggio di sabato a Racale, in provincia di Lecce.

Due malviventi, con il volto coperto da un passamontagna, hanno fatto irruzione in una tabaccheria, situata in via Arezzo. I due, armati di pistola, hanno intimato di farsi consegnare l’incasso della giornata, per poi dileguarsi a bordo di un’auto.

La zona è stata raggiunta dai carabinieri della locale stazione, che si sono messi immediatamente alla ricerca degli autori del gesto. I militari hanno provveduto ad ascoltare i titolari dell’attività, i testimoni, ed hanno acquisito le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza.

La vettura utilizzata per mettere in atto la rapina è stata ritrovata incendiata sulla SP222, che collega Taviano e Mancaversa.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp