CRISPIANO (TA) – Tragedia sabato sera nella frazione di San Simone a Crispiano, nel tarantino. Un uomo di 71 anni è morto in un pozzo nella sua proprietà in Via Pezzafranca. Stando a quanto si è appreso, potrebbe essersi trattato di un improvviso malore, oppure avrebbe perso l’equilibrio mentre era intento a riparare una pompa idrovora sommersa, finendo nel pozzo profondo sette metri, senza riuscire a salire. Sono stati purtroppo vani i tentativi della vittima di mettersi in salvo, a dare l’allarme un familiare, ma quando sono giunti i soccorsi per il 71enne non c’era più nulla da fare. Il corpo senza vita dell’uomo è stato recuperato dai Vigili del fuoco di Taranto giunti sul posto con i Carabinieri.



About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp