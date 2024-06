Ragazza scomparsa a Barletta, l’appello dei genitori sui social

Dalla sera dello scorso 23 giugno non si hanno più notizie di una ragazzina di 15 anni di Barletta. La 15enne l’ultima volta che è stata vista indossava un paio di pantaloncini in jeans, una maglia di colore chiaro e un paio di scarpe da tennis. A dare l’allarme sono stati i genitori che hanno presentato denuncia ai carabinieri. La mamma della ragazzina ha diffuso via social un appello chiedendo collaborazione. E’ possibile che la 15enne non si sia allontanata da sola. La Prefettura di Barletta-Andria-Trani ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

