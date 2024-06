Dehors di sponsor comunale in piazza, è polemica a Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA – Lo stand di un noto marchio d’abbigliamento in piazza Libertà, a poche decine di metri dalle Terme e nei pressi degli esercizi commerciali della zona. È polemica a Margherita di Savoia per il nuovo hub posizionato in una zona estremamente frequentata da residenti, turisti e bagnanti. Una struttura che, secondo l’opposizione dell’amministrazione Lodispoto, non è opportuna e pertinente al contesto della piazza e alla vocazione della città.

I vertici del brand avrebbero investito nelle iniziative estive di Margherita di Savoia, finanziando per decine di migliaia di euro l’amministrazione comunale e il programma stagionale cittadino. Una scelta commerciale chiara, ma che rischia di penalizzare i commercianti della zona.

