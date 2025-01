Raccolta rifiuti: Monteco vince nuovamente la gara dell’Aro Ta/2

Sarà ancora Monteco a gestire il servizio di raccolta e trasporto rifiuti dell’ambito di raccolta ottimale Taranto 2. L’azienda salentina si è aggiudicata il bando di gara per i prossimi 7 anni.

Aggiudicata la gara d’appalto del servizio di raccolta e trasporto rifiuti e degli altri annessi servizi di igiene urbana nei Comuni dell’ARO Ta/2, Martina Franca (capofila), Crispiano, Mottola, Palagianello, Laterza e Statte.

L’importo di aggiudicazione del servizio, per l’intero ARO Ta/2, è di 104.014.246,63 euro oltre 644.000 euro di oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) per un totale di 115.124.071,30 euro, compresa Iva.

Si è aggiudicato il servizio il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) Monteco spa – Navita srl che ha offerto il ribasso del 10,820% sull’importo a base d’asta pari a 116.634.050,94. Sei sono stati gli operatori economici che hanno partecipato alla gara.

La contrattualizzazione e la gestione del servizio sono demandate ad ogni singolo comune dell’ARO Ta/2. Per quanto concerne il Comune di Martina, l’ufficio appalti e contratti si occuperà di predisporre gli atti necessari previsti dalla legge per la stipula del contratto.

L’aggiudicazione della gara è la conclusione di un iter iniziato per il Comune di Martina a dicembre 2022 con una fase di partecipazione in cui, fra l’altro, sono state affrontate le criticità segnalate da cittadini titolari di utenze domestiche e di attività e a seguito della quale è stato redatto il piano industriale.

Il nuovo piano riguardante la Città di Martina prevede delle novità finalizzate a garantire ai cittadini un servizio ulteriormente efficiente. La più importante è l’estensione nell’agro del porta a porta.

La durata dell’appalto è di 7 anni dalla firma del contratto.

