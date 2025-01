Questura di Brindisi, promossa “primo dirigente” Angela Rogges

ROMA – Il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato ha tenuto oggi, 24 gennaio, una seduta in cui è stata ufficializzata la promozione della Dottoressa Angela Rogges, in servizio presso la Questura di Brindisi.

La Dottoressa Rogges, con una carriera ricca di successi e impegno, è stata riconosciuta per le sue capacità professionali e il costante contributo dato al miglioramento delle operazioni di sicurezza nel territorio brindisino e non solo. La sua promozione rappresenta un importante passo nel suo percorso all’interno della Polizia di Stato, un riconoscimento che sottolinea il valore e la dedizione del personale che, ogni giorno, lavora al servizio della comunità.

L’avanzamento di carriera della Dottoressa Rogges non è solo un riconoscimento del suo operato, ma anche un segnale di speranza e incoraggiamento per tutti coloro che operano nella polizia, mettendo sempre al centro il rispetto delle leggi e la tutela della sicurezza dei cittadini.

Per la Questura di Brindisi in momento di grande orgoglio per questo traguardo raggiunto dalla propria collega, che continua a distinguersi per il suo impegno quotidiano e la sua capacità di rispondere con prontezza e professionalità alle sfide che il suo ruolo comporta.

Con questa promozione, la Dottoressa Angela Rogges entra a far parte di un gruppo ristretto di professionisti della Polizia di Stato che, con competenza e dedizione, contribuiscono a mantenere l’ordine e la sicurezza in una società sempre più complessa.



