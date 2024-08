Questura BAT, i dati dei controlli di Ferragosto

BAT – Un Ferragosto all’insegna dei controlli per la Questura della BAT, che nei giorni successivi al picco turistico e di affluenza nella sesta provincia pugliese ha pubblicato i dati degli interventi effettuati nella settimana centrale del mese.

L’obiettivo denominato dalla Polizia Estate Sicura si è concentrato nelle zone costiere della provincia, con uno sguardo particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti. Arrestati in flagranza due barlettani, con conseguente sequestro di oltre due chilogrammi di marijuana e hashish, materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e contanti in banconote di piccolo taglio. Controlli anche negli esercizi commerciali tra Barletta e Trani, con carenze di natura amministrativa riscontrate negli stabilimenti balneari fino ad una sanzione complessiva di circa 4mila euro. Presidio anche per le celebrazioni religiose che hanno interessato Barletta, Andria nella frazione di Montegrosso, Bisceglie e Trinitapoli, per un totale di 2600 persone controllate e più di mille veicoli.

Il dato definitivo fa registrare 15 denunce per reati contro la persona e contro il patrimonio, 8 segnalazioni di soggetti in possesso di sostanze stupefacenti e 139 contravvenzioni al Codice della Strada, con 7 ritiri della patente di guida.

