Questura BAT, festa per i 100 anni di Ciro Rizzi

BAT – Cento anni per Ciro Rizzi, poliziotto in pensione festeggiato dalla Questura della BAT. Nato a Foggia il 5 agosto 1924, si è arruolato in Polizia di Stato nell’immediato dopoguerra indossando l’uniforme per 45 anni. Dopo aver prestato servizio tra Napoli, Benevento e in provincia di Frosinone, fu trasferito presso la Questura di Bari e negli anni ’50 venne assegnato al Commissariato di Andria, dove è rimasto fino al pensionamento nel 1983.

Ai festeggiamenti hanno partecipato il Questore della BAT Alfredo Fabbrocini e il sindaco di Andria Giovanna Bruno, che hanno rivolto i loro migliori auguri al neo-centenario. Come regalo di compleanno, Rizzi ha ricevuto un dipinto della pittrice Antonella Filannino, che lo ritrae in giovane età mentre indossa la divisa della Polizia di Stato.

“Un poliziotto è poliziotto sempre”. Questo il plauso del Questore Fabbrocini, a margine delle celebrazioni per i 100 anni di Ciro Rizzi.

