Questura BAT, controlli tra Andria e Bisceglie

BAT – Tra i numerosi servizi svolti dalla Questura Bat a tutela della sicurezza urbana, di rilievo sono i controlli congiunti tra la Polizia di Stato e personale della Polizia Locale dei diversi Comuni della provincia federiciana disposti dal Questore della sesta provincia pugliese, Alfredo Fabbrocini. Nei giorni scorsi, nelle città di Andria e Bisceglie, donne e uomini della Questura di Via dell’Indipendenza, coadiuvati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Bari e da personale della Polizia Locale dei due comuni federiciani, hanno effettuato mirate attività di controllo a persone e veicoli, con particolare attenzione ai centri storici cittadini, per verificare il rispetto della normativa stradale prevista in materia. Inoltre, nel comune di Andria, tali attività sono state svolte con l’ausilio di personale tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, focalizzando l’attenzione su bici e monopattini elettrici. Nell’ambito di tali verifiche sono stati effettuati numerosi posti di controllo, identificate più di 140 persone, esaminati circa 110 veicoli e 11 bici elettriche, di cui, 2 sequestrate amministrativamente, ai fini della confisca, a cui si aggiungono numerose contravvenzioni sulla scorta delle disposizioni che il codice della strada prevede nel caso di circolazione su pubblica via, in particolare, assenza di patente di guida, mancato utilizzo del casco protettivo, così come mancanza di immatricolazione e, quindi, di targa e assicurazione. Sono stati effettuati, infine, accessi presso esercizi pubblici, svolta attività di controllo avventori con relative perquisizioni, sequestrando alcune dosi di sostanza stupefacente ed elevando contestuale sanzione amministrativa per uso personale. I servizi straordinari in argomento andranno avanti anche nelle prossime settimane e interesseranno tutte le città della Provincia federiciana.