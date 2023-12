Putignano, si rinnova il presepe artistico di Giovanni Egizio

Per ogni putignanese ormai è un classico da 40 anni a questa parte. Stiamo parlando del presepe artistico del signor Giovanni Egizio, che viene allestito in via Purgatorio, nel centro storico. Oltre 2mila statue, con movimenti studiati nel più piccolo dettaglio e un tema che cambia ogni anno. Nel 2023, alla classica natività di Betlemme è stato aggiunto uno scorcio di paesaggio che rappresenta uno scorcio della costa pugliese che va da Monopoli a Fasano. La passione per il modellismo del signor Egizio, un uomo di poche parole ma in grado di realizzare con la sua maestria autentici capolavori, è nata negli anni ’60 e si è articolata con la realizzazione in scala dei velieri e delle navi più famose. Una passione che gli porta via la maggior parte del suo tempo libero ma che porta a risultati grandiosi come quelli che potete vedere.

