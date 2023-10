Puglia: strappo in maggioranza, Emiliano convoca gruppo ‘Con’

“Ho invitato il gruppo di ‘Con’ per sabato mattina al fine di comprendere le ragioni, allo stato non chiare e non comunicate alla Giunta, per le quali è stato emesso un comunicato che mi obbliga a ricomporre immediatamente una corretta interlocuzione istituzionale tra il gruppo e l’assessore Maraschio che di concerto con i colleghi Delli Noci e Pentassuglia sta portando a termine la procedura per l’approvazione del Pear”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, replicando al comunicato con cui il gruppo ‘Con’ ha attaccato e criticato l’assessora all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio, accusandola di “scelte non coraggiose” sul Piano energetico. “La mia preghiera – prosegue Emiliano – è quella di proseguire il confronto con la giunta senza personalizzare e senza giungere a conclusioni prima di avere completato il legittimo confronto all’interno della maggioranza”.

