Puglia: Monopoli tappa conclusiva del ‘105 Save the Sea’

Monopoli è la protagonista della tappa conclusiva del “105 Save the Sea”, l’iniziativa organizzata per tutto il mese di luglio da Plastic Free Onlus, Radio 105 e Il Regionale di Trenitalia con l’obiettivo di rimuovere dalle coste italiane 10 tonnellate di rifiuti abbandonati in oltre 50 località marittime. I volontari dell’organizzazione ambientalista, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, saranno in azione a Cala Porta Vecchia per la pulizia della spiaggia, domani domenica 30 luglio dalle ore 9 alle ore 11, in compagnia degli ambassador di Radio 105, Ylenia e Pizza.

Monopoli è stata selezionata come la quinta e ultima tappa speciale delle domeniche di luglio con il racconto on air e online dei talent di Radio 105. Dopo il successo di partecipazione e concretezza di Spotorno (Savona), San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), San Salvo (Chieti) e Scalea (Cosenza) sarà, dunque, la volta della città pugliese dove si concluderà l’iniziativa di clean up e sensibilizzazione che ha coinvolto bagnati, turisti e cittadini in tutta Italia sull’importanza di una maggiore cura del territorio e del mare. Tutti i partecipanti a “105 Save the Sea”, coordinati dai referenti Plastic Free, riceveranno in regalo il kit del volontario insieme a t-shirt, cappellino e zainetto “limited edition” firmati Radio 105.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp