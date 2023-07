Bari, il Granteatrino porta in scena “Sottovoce”

BARI – Uno spettacolo che invita il pubblico a riscoprire l’importanza dell’ascolto dei bambini. Prosegue a Bari il festival firmato Granteatrino, “Felicità Adriatica” tra sogno e realtà. Nelle scorse ore da Nardò è arrivato nel capoluogo TerramMare Teatro con “Sottovoce”, show consigliato dai tre anni in su.

In un mondo in cui le persone urlano e non sanno ascoltare, Nina – la protagonista della nostra storia – ha imparato a parlare con i gatti, sottovoce. Grazie a questo dono intraprende un viaggio sospeso tra sogno e realtà per andare alla ricerca del suo gatto, scoprendo così luoghi nuovi e incontrando curiosi personaggi. È realmente un gatto ciò che Nina sta cercando? Un po’ Alice un po’ Peter Pan, Nina impara, durante il viaggio, a superare le sue paure e ad aprirsi al mondo.

