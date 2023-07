Comunali: il centrosinistra apre il tavolo per il post Decaro

BARI – Pd, pentastellati, le civiche di Emiliano, sinistra italiana e verdi: adesso non saranno più solo voci ma si inizia a fare sul serio. L’ora x scatterà alle 10,30 di un caldo e soleggiato lunedì di fine luglio quando nella sede di via Re David del partito democratico arriveranno tutte le forze che comporranno il tavolo del centro sinistra. Obiettivo: trovare il successore di Antonio Decaro alla guida del capoluogo pugliese. E mentre i tavoli ufficiali sono ancora in costruzione, le voci sui candidati sindaco del centrosinistra vedono sempre gli stessi protagonisti: gli assessori comunali Paola Romano e Pietro Petruzzelli, il deputato Pd ed ex segretario regionale Marco Lacarra, i fratelli Nicola e Michele Laforgia, figli d’arte e rispettivamente pediatra e avvocato, nochè numero uno dell’associazione La Giusta causa che da settimane rivendica un patto con la stipula di una convenzione tra partiti e movimenti di centrosinistra. E che fare delle civiche di Emiliano e del Movimento 5 Stelle? Questo solo il tavolo potrà dircelo.

