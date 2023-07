Volo Volotea Bari-Olbia in ritardo di oltre 3 ore, 250 euro ai passeggeri

Pomeriggio da incubo per i passeggeri che da Bari avrebbero dovuto raggiungere Olbia con il volo V71608. L’aereo della compagnia Volotea ha accumulato tre ore di ritardo costringendo i passeggeri all’interno dell’aeroporto barese: la partenza, inizialmente prevista per le 14:45, è avvenuta alle 19:21.

Disagi per i passeggeri che però possono ottenere 250 euro come compensazione grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso. Pare che il ritardo sia stato accumulato per problematiche della compagnia aerea, così il team di ItaliaRimborso sostiene possano esserci gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004. Per saperne di più sui ritardo del volo Volotea Bari Olbia si può consultare il sito italiarimborso.it.

