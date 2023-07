Grottaglie: Kriptalys Fest, festival esperenziale diretto da Roy Paci

Il 2 e 3 agosto a Grottaglie saranno giorni densi di musica, talks, showcooking. È tutto pronto per il “Kriptalys Fest”, il festival multidisciplinare del Comune di Grottaglie sotto la visionaria direzione artistica di Roy Paci. Un programma di iniziative che riconnettono il centro con la comunità. Un cartellone di attività che animeranno il centro storico e le Cave di Fantiano.

Si parte dal Castello Episcopio, mercoledì 2 agosto alle ore 18 con “Cantautori sotto l’albero”: un talk – moderato dalla conduttrice e consulente musicale, Martina Martorano – per conoscere, scoprire giovani e talentuosi cantautori. Mercoledì si presenterà la giovane cantautrice leccese, Aurora De Gregorio in arte Lauryyn mentre giovedì 3 agosto sarà la volta di Meschino – Giorgio Schino, cantautore barese e del suo mondo sonoro.

Marco Maccarini – uno dei volti storici di MTV – con i suoi innumerevoli chilometri, arriva a Grottaglie (2 agosto ore 19) nel Giardino Mediterraneo per il “Talk musica in movimento”. Insieme al Presidente del Gruppo Grotte Grottaglie, Alessandro Severini e il referente dell’AIGAE, Enzo Spano sarà l’occasione per fare un focus sull’importanza dei cammini e della riscoperta del mondo rurale.

Sempre nel Giardino Mediterraneo, dalle ore 21.00 alle ore 21.45 (2 agosto,) si parlerà di sviluppo sostenibile con la presentazione del libro “Viva New York” di Gianluca Galletto, dalla grande Mela a Grottaglie per uno sviluppo sostenibile.

Lei è Fiorella Perrone, responsabile dell’Academy Gambero Rosso di Lecce, lui è lo chef Dino Perrone e l’altro è Roy Paci: insieme daranno vita, il 2 e 3 agosto, alle ore 20 all’interno dell’atrio del Castello Episcopio, all’appassionante “Show Cooking Gastrofonico”.

Alle 22 del 2 agosto Pietro Sparacino, comico cabarettista di Zelig e Colorado Cafe, andrà in scena, in Piazza Regina Margherita, con un monologo di stand up comedy per scaldare il pubblico prima del travolgente live di Roy Paci e Aretuska. A fine concerto, la buona musica continuerà a risuonare tra gli ulivi delle Cave di Fantiano con i dj set di Emenèl e Roxy Beat Sound (2 agosto).

Alle 19.00 di giovedì 3 agosto l’importante talk “Parlare di terra” con la presenza della Presidente di Slow Food Italia, Barbara Nappini, Franco Peluso, fiduciario della Condotta Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche e la chef della Trattoria “La Luna del Pozzo”, Maria Carmela D’Acunto.

La poesia performativa (Poetry Slam) arriverà a Grottaglie con Cecilia Lavatore, scrittrice e autrice del libro “Mia sorella è figlia unica”, una raccolta di storie al singolare femminile (3 agosto ore 22 Piazza Regina Margherita).

Il sound fuori dai generi musicali dei Veeble farà letteralmente impazzire il pubblico in piazza Regina Margherita. Il 3 agosto alle ore 22:30 sul palco salirà una sorta di cubo di Rubik musicale: indie, folk, gypsy, swing, rock’n’roll e reggae.

La prima edizione del Festival “Kriptalys” si chiuderà alle Cave di Fantiano con i dj set di Mondo Cane e a seguire Roy Paci (a partire dalle ore 01:00) e con le note all’alba del pianoforte suonato dal maestro Roberto De Nittis (ore 5:30) in una cornice suggestiva, accompagnerà il sorgere del sole.

