Puglia, ecco le modifiche alla circolazione dei treni regionali nel fine settimana

Modifiche alla circolazione dei treni regionali nel fine settimana per lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Lecce

Durante il prossimo fine settimana, alcuni treni regionali subiranno lievi modifiche alla circolazione a causa dei lavori di potenziamento infrastrutturale che verranno effettuati nella stazione di Lecce. Queste modifiche interesseranno principalmente la giornata di sabato 27 luglio e la mattina di domenica 28 luglio.

Nel dettaglio, nella giornata di sabato 27 luglio, il treno regionale in partenza da Bari alle 5.20 sarà cancellato da Squinzano a Lecce e verrà sostituito da un servizio bus. Inoltre, il treno regionale in partenza da Bari alle 19.40 e diretto a Brindisi sarà cancellato, ma i passeggeri potranno utilizzare il treno successivo in partenza alle 19.50. Infine, il treno regionale in partenza da Bari alle 20.40 e quello in partenza alle 23.02 saranno cancellati da Brindisi a Lecce e sostituiti da un servizio bus.

Nella giornata di domenica 28 luglio, il treno regionale in partenza da Lecce alle 5.01 sarà cancellato da Lecce a Brindisi e sostituito da un servizio bus. Inoltre, il treno regionale in partenza da Brindisi alle 6.00 sarà cancellato, ma i viaggiatori potranno utilizzare i treni successivi in partenza alle 6.17, alle 6.28, alle 6.47 e alle 6.58. Infine, il treno regionale in partenza da Lecce alle 6.28 sarà cancellato da Lecce a Brindisi e sostituito da un servizio bus, così come il treno in partenza da Lecce alle 7.25 che sarà cancellato da Lecce a Squinzano.

Per maggiori informazioni su queste modifiche alla circolazione dei treni regionali è possibile visitare il sito www.trenitalia.com, nella sezione Infomobilità, alla pagina dedicata ai Lavori e Modifiche al servizio. In alternativa, è possibile ottenere informazioni tramite l’App Trenitalia, il numero verde gratuito 800 89 20 21, presso le biglietterie e gli self service, tramite smartcaring e presso i desk assistenza delle stazioni ferroviarie.

