Puglia chiama studenti a salvare l’acqua col progetto “Conta la goccia”

In un’epoca di crescente siccità, ogni goccia d’acqua risparmiata diventa preziosa. La Regione Puglia, in collaborazione con Acquedotto Pugliese (AQP) e l’Ufficio scolastico regionale, ha lanciato l’iniziativa “Conta la goccia, risparmiare si può”, coinvolgendo direttamente gli studenti nella diffusione di buone pratiche per il risparmio idrico.

Tra i semplici gesti che possono fare la differenza, chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti o fare la doccia in soli tre minuti può far risparmiare decine di litri d’acqua ogni giorno. L’iniziativa elenca nove regole da seguire quotidianamente, invitando i giovani pugliesi a suggerire la decima pratica attraverso una pagina dedicata sul sito di AQP.

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha sottolineato l’importanza di ritornare alle antiche abitudini delle generazioni passate, che sapevano riutilizzare ogni goccia d’acqua. “I pugliesi sono i più parsimoniosi in Italia, consumando 155 litri d’acqua per abitante contro una media nazionale di 215,” ha dichiarato Emiliano, ribadendo la necessità di mantenere viva questa coscienza ambientale, soprattutto in un momento critico come quello attuale.

Anche l’AQP è fortemente impegnato nella gestione sostenibile delle risorse idriche, attraverso il continuo ammodernamento delle sue infrastrutture. “I cittadini sono i nostri primi alleati”, ha affermato Domenico Laforgia, presidente dell’ente. Negli ultimi anni, AQP è riuscito a ridurre sensibilmente il prelievo d’acqua dall’ambiente, risparmiando 80 milioni di metri cubi all’anno.

Giuseppe Silipo, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, ha evidenziato il valore educativo dell’iniziativa, che promuove un approccio responsabile e sostenibile alle risorse naturali. “Sensibilizzare al risparmio idrico significa educare al rispetto dell’ambiente e costruire un futuro più equo e sostenibile”, ha affermato Silipo.

Con l’impegno congiunto di istituzioni, scuole e studenti, la Puglia si prepara ad affrontare la sfida del cambiamento climatico, ponendo l’acqua al centro di una nuova coscienza collettiva.

