Puglia: Bilancio, parere non favorevole da VII commissione

Condividi su...

Linkedin email

La VII commissione del Consiglio regionale pugliese ha espresso, in sede consultiva, parere non favorevole alla legge di Bilancio 2023 e pluriennale, non avendo raggiunto il quorum dei tre quarti dei presenti, con il voto contrario dei consiglieri Cera (FI) e Pagliaro (LPD), l’astensione del presidente De Blasi e cinque voti favorevoli dei consiglieri Galante, Casili, Mennea, Tupputi e Paolicelli. Completato l’iter nelle prima sei commissioni, domani, venerdì 16 dicembre, il disegno di legge verrà analizzato in I commissione Bilancio, prima di andare in Consiglio. (ANSA)