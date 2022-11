Condividi su...

Linkedin Whatsapp email

Lecce- Trionfa alla Provincia Stefano Minerva. Gli amministratori locali hanno confermato lui come Presidente dell’ente intermedio. Una corsa che non ha lasciato spazio al competitor di Centrodestra Michele Sperti. Con un affluenza del 92%, la partita si è chiusa per il secondo mandato consecutivo con il trionfo del Sindaco di Gallipoli acclamato non solo dagli amministratori di centrosinistra.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts