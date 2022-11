Condividi su...

Roma – Partita chiusa sulle 14 presidenze di commissione tra Camera, e Senato. Ed i pugliesi ancora una volta conquistano caselle. La presidenza in commissione Cultura la prende il leccese, Roberto Marti della Lega. La vicepresidenza per la delicata commissione ambiente va a Patty Labbate in quota anche l’onorevole tarantino Dario Iaia. Si punta l’attenzione su Ilva e trivelle nell’adriarico. Le questioni cruciali per la Puglia e per il Salento, in tema di trasporti interessano invece, Andrea Caroppo che entra in commsione trasporti e guarda ai collegamenti via terra e via mare. Per le commissioni Bilancio e Finanze prendono le vicepresidenze gli onorevoli, Gianmauro dell’Olio e Giorgio Lovecchio. Due temi caldi soprattutto in un periodo economico critico, che sta vivendo l’Italia