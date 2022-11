Condividi su...

Linkedin Whatsapp email

Con il voto odierno in Senato si sono completati gli Uffici di presidenza delle Commissioni permanenti del Parlamento. A palazzo Madama, su dieci Commissioni, due presidenze sono andate a donne, diversamente da quanto accaduto a Montecitorio. Si tratta della commissione Giustizia da oggi presieduta dall’avvocato e senatrice della Lega, Giulia Bongiorno e della commissione Affari esteri e Difesa che vede la riconferma di Stefania Craxi, già presidente nell’ultima parte della 18ma legislatura. In commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport sono stati eletti Roberto Marti presidente (Lega), Giulia Cosenza vicepresidente (Fd’I), Giusy Versace vicepresidente (Azione-Iv), Andrea Crisanti segretario (Pd) e Mario Occhiuto segretario (FI). Roberto Marti, senatore Salentino al secondo mandato a palazzo Madama sarà riferimento anche nell’Ambito culturale oltre che in quello politico.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts