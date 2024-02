Centinaia di trattori dall’alba sfilano per le vie di Barletta per rivendicare la riprogrammazione del green deal, l’istituzione di un tavolo tecnico, l’abolizione di vincoli per non coltivare terreni, la detassazione in agricoltura e tantissimi altri temi che porteranno all’attenzione della predetta della Bat, Rossana Riflesso, alle ore 11 circa, attraverso una delegazione che creerà presidio nella piazza dinanzi al palazzo della prefettura. L’organizzatrice della manifestazione è la sigla “Liberi agricoltori barlettani”, nata da un gruppo Whatsapp “Farmer Forever”, di cui fanno parte circa 700 persone, capeggiate da Ruggiero Tanzi. “La cosa che più mi ha colpito è il numero di persone interessate alle ragioni della protesta. Sabato scorso, alla nostra prima riunione, eravamo in dieci ieri sera invece eravamo più di duecento, tra cui semplici cittadini. Giovedì prossimo, nel rispetto della città e nella legalità, faremo un corteo per ricordare che l’agricoltura è parte fondamentale della nostra storia oltre che della nostra economia” – ha spiegato Ruggiero Tanzi.

“L’Europa deve comprendere che il nostro modo di lavorare è diverso da quello del Nord Italia e del resto dei Paesi comunitari perché qui – ha continuato Tanzi – per esempio coltiviamo l’uva con i tendoni per il clima che in altre zone è decisamente differente”. L’obiettivo è “tutelare un comparto che spesso viene maltrattato”, continua Tanzi e conclude: “Sentiamo la vicinanza dei cittadini perché anche loro hanno l’impressione che le loro radici stiano per essere tranciate”.

