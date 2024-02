Incendio a Torre Chianca: fiamme distruggono la zona esterna di un bar

Paura nella serata di mercoledì a Torre Chianca, marina di Lecce. Poco dopo le 20, un incendio si è sviluppato nella zona esterna di un bar, situato in via Filicudi. Ad allertare il 115 è stata una chiamata da parte di alcuni residenti del posto, preoccupati per il propagarsi delle fiamme. Immediatamente, la zona è stata raggiunta da una squadra dei vigli del fuoco della sede centrale di Lecce, che tempestivamente ha individuato il rogo ed avviato le operazioni di spegnimento. Per garantire una risposta rapida ed efficace alla situazione critica, è stato necessario anche l’intervento di un’autobotte. Una volta completata questa fase, si è proceduto alla messa in sicurezza dell’area coinvolta. Attualmente, l’attività di indagine è ancora in corso al fine di determinare l’origine e la natura dell’incendio.

