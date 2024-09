Promozione, Virtus Bisceglie irriconoscibile: secondo ko di fila

Secondo disco rosso consecutivo. Un altro 3-0 sul groppone per la Virtus Bisceglie, punita dalla Soccer Trani nel match andato in scena sul sintetico del “Paolo Poli” di Molfetta. I biancazzurri di mister De Tommaso si sono espressi decisamente al di sotto delle attese , commettendo diversi errori in fase di impostazione e compiendo alcune leggerezze pagate a caro prezzo.

Chance al 12’ per la compagine tranese: un rimpallo fortuito ha favorito Beroshvili il cui colpo di testaè terminato sul fondo. Avversari pericolosi al 21’, quando Grillo, raccogliendo un traversone di Tedone, si è coordinato mandando però la palla fuori.

Non ha sbagliato, invece, il georgiano Jeladze, imbeccato al 34’ da Tedone: botta al volo vincente dall’interno dell’area. Nessuna reazione concreta da parte della Virtus mentre al 39’ Dell’Oglio ha sprecato malamente un assist di Piombarolo e al 41’Berosvhili non ha approfittato di una disattenzione biancazzurra: il suo rasoterra si è spento a lato. Unico acuto biscegliese al 45’: break di Di Franco, sponda di Amorese e inzuccata di Quacquarelliche ha centrato la traversa dopo la deviazione d’istinto di Pinnelli.

L’intervallo non ha giovato a Monopoli e compagni, che al 52’ si sono fatti del male da soli: una palla persa tanto banale quanto evitabile ha di fatto lanciato Jeladze in contropiede e l’assist dell’attaccante è stato concretizzato nel migliore dei modi dal giovanissimo Milzini (classe 2008), entrato da pochissimo al posto dell’infortunato Tedone. Una brutta entrata di Piombarolo, peraltro già ammonito e graziato dall’arbitro nella circostanza, ha costretto il portiere della Virtus Quagliarella a lasciare il posto a Sibio. Il tris della Soccer Trani al 70’ grazia a Jeladze, scattato sul filo del fuorigioco e lesto nell’incrociare un diagonale preciso. Gara praticamente in archivio e risultato invariato nonostante la potente punizione di Genchi da oltre 30 metri disinnescata da Pinnelli (81’) e il palo colpito da Terrone, all’88’, con un rasoterra. Urgono un reset e un cambio di passo in casa Virtus.

Soccer Trani-Virtus Bisceglie 3-0

Reti: 34’ Jeladze, 52’ Milzini, 70’ Jeladze.

Soccer Trani: Pinnelli, Tedone (49’ Milzini), Grillo (87’ Garro), Precchiazzi, Di Savino, Elia, Prudente, Beroshvili (78’ De Cillis), Piombarolo (66’ Terrone), Dell’Oglio (66’ Ragno), Jeladze. Panchina: Magnifico, Cestino, Delle Noci, Di Tondo. All.: Giangaspero.

Virtus Bisceglie: Quagliarella (59’ Sibio), Cavorsi, Quacquarelli, Porcelli, Monopoli, De Giosa (66’ Campanale), Di Franco (59’ Vecchio), Bovio (85’ Losapio), Amorese, Cubaj (46’ Genchi), Dascoli. Panchina: Tommasi, Sgarra, Napoletano, Sibillano. All.: De Tommaso.

Arbitro: Cipriano (Foggia). Assistenti: Calamo (Brindisi) – De Fazio (Molfetta).

Ammoniti: Piombarolo, Dascoli, Beroshvili.

Note: gara vietata ai residenti in Bisceglie.

