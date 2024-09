Promozione, Virtus Bisceglie di misura nel derby di Coppa Italia

La Virtus Bisceglie ha conquistato una vittoria di misura contro il Don Uva nella gara d’andata del primo turno di Coppa Italia. Decisivo il gol di Alessandro Bovio dopo soli nove minuti, che ha permesso alla squadra di mister Alessio De Tommaso di imporsi nella stracittadina di giovedì pomeriggio, disputata sul campo sintetico del “Di Liddo”. La sfida di ritorno è fissata per il 26 settembre, sempre allo stadio di via Cavour.

Spazio in porta per il giovane biscegliese Quagliarella, classe 2006, mentre in difesa è stato schierato Cavorsi, squalificato per il prossimo impegno di campionato, accanto a Tommasi. A centrocampo, De Giosa ha affiancato Porcelli, uno dei tanti ex della partita.

La Virtus ha subito imposto il proprio ritmo: dopo una parata di Quagliarella su un calcio piazzato di Pasculli all’8′, Bovio ha approfittato di un errore di Cataldo per rubare palla e infilare la porta avversaria con un sinistro preciso. Don Uva ha cercato di reagire, ma senza successo. Al 19’ D’Addato ha sfiorato il pareggio con un tiro rasoterra fuori misura, mentre al 21’ Quagliarella ha respinto un’altra pericolosa occasione.

Nel secondo tempo, l’espulsione di Pasculli per doppia ammonizione ha agevolato la Virtus, che ha sfruttato la superiorità numerica, anche se la stanchezza ha pesato su entrambe le squadre. Tra le occasioni più rilevanti, il tiro di Losapio al 64’, parato dall’estremo difensore del Don Uva, e l’occasione mancata da Conte al 76’.

Il finale è stato movimentato: Amorese ha mancato la traversa su un cross di Campanale, e Quagliarella ha sventato un tiro pericoloso di Petrignani al 92’. Allo scadere, Campanale ha fallito un contropiede con un sinistro fuori misura.

Questa gara ha permesso allo staff tecnico di valutare diverse opzioni tattiche, con l’inserimento di nuovi giocatori in vista di una stagione impegnativa. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 15 settembre, quando la Virtus Bisceglie ospiterà il Santeramo per l’esordio casalingo nel campionato di Promozione.

Virtus Bisceglie-Don Uva Bisceglie 1-0

Rete: 9’ Bovio.

Virtus Bisceglie: Quagliarella, Cavorsi, Tommasi (46’ Ferrante), Porcelli, Monopoli, De Giosa (46’ Losapio), Di Franco (57’ Campanale), Bovio (73’ Vecchio), Amorese (Binetti), Cubaj (79’ Binetti), Dascoli. Panchina: Sblendorio, Napoletano, Preziosa, Sgarra. All.: De Tommaso.

Don Uva Bisceglie: Troilo, Lullo, Amoruso, Bruno (83’ Prasti), Cataldo, Piazzolla (54’ Cascione), Conte, Fatone (60’ Di Leo), Petrignani, Pasculli, D’Addato (73’ Sallustio). Panchina: Tritto, Garbetta, Cepele, Ferrante, Sinigaglia.

Arbitro: Morelli (Barletta). Assistenti: Laquintana e Bonavita (Foggia).

Ammoniti: Bruno e Porcelli.

Espulso: Pasculli al 44’ per somma di ammonizioni.

