Promozione, Virtus Bisceglie: contro il Troia per tornare a vincere

Vietato sottovalutare l’avversario. Questo l’imperativo fissato in casa Virtus Bisceglie, la quale affronterà il Troia nel match valido per la settima giornata del girone A di Promozione. Alle 15:30, i padroni di casa affronteranno il fanalino di coda del campionato: zero punti, 16 reti incassate e solo 4 realizzate per la formazione garganica. La formazione di De Francesco, dunque, proveranno a conquistare la terza vittoria consecutiva per riprendere il cammino verso le zone nobili della classifica dopo la sfortunata trasferta di Palese. Il match sarà arbitrato da Niccolò Pio Mantuano della sezione di Bari, assistito da Gabriele Arsena e Giuseppe Fumarola di Brindisi.

