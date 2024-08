Promozione, Veglie: ingaggiato l’ex Virtus Francavilla, Stefano Pino

Il Veglie ha ufficializzato l’acquisto di Stefano Pino, difensore centrale e terzino destro di 28 anni. Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, Pino ha maturato esperienze significative con Melfi, Matera e Sambenedettese, prima di affermarsi con la Virtus Francavilla, dove ha giocato per sei stagioni, ottenendo la promozione in Serie C e diventando un pilastro della difesa.

Recentemente, Pino ha vinto il campionato di Promozione con il Galatina, dimostrando ancora una volta le sue qualità. Ora, con grande determinazione, è pronto a dare il massimo anche con la maglia del Veglie, rafforzando il pacchetto difensivo della squadra biancoazzurra.

