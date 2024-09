Promozione: Soccer Trani in cerca di riscatto con Virtus Bisceglie

Alle 19.30 di somenica 22 settembre, allo stadio “Paolo Poli” di Molfetta, la Soccer Trani affronterà la Virtus Bisceglie nella 2a Giornata di campionato. In vista del match, hanno analizzato il momento il tecnico Checco Giangaspero e il giocatore Leo Ragno.

Giangaspero: “Lavoriamo per i tre punti”.

Il tecnico Giangaspero ha commentato le condizioni della squadra: “Stiamo valutando diverse soluzioni, ci sono alcuni giocatori acciaccati come Dell’Oglio e Beroshvili, ma dovrebbero essere disponibili per domenica. Dobbiamo affrontare la partita con uno spirito positivo e di rivalsa. Siamo consapevoli di aver raccolto meno di quanto meritavamo finora, quindi daremo tutto per ottenere i tre punti. Questa settimana abbiamo lavorato duramente, soprattutto sul reparto offensivo, che ha bisogno di migliorare il trend negativo in fase di finalizzazione”.

Ragno: “Siamo una squadra forte, dobbiamo solo crederci”

Anche Leo Ragno ha espresso fiducia nel gruppo e nel futuro del campionato: “Il mister ha le idee chiare dal punto di vista tattico e mi sto integrando sempre meglio. Non siamo in un momento negativo e la classifica si valuterà tra dieci giornate. Siamo una squadra forte e domenica scenderemo in campo per vincere. Dobbiamo solo acquisire maggiore consapevolezza nei nostri mezzi, e con i risultati arriverà anche il salto di qualità”.

