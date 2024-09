Promozione, Soccer Trani: a Capurso pari con rimpianti

In casa del Capurso, la Soccer Trani riesce a ottenere un prezioso pareggio (1-1). La squadra di Mascia, sotto di un gol dal 48′ del primo tempo, ha trovato la forza per reagire e pareggiare all’83’.

Nonostante una prima parte di gara sfortunata, durante la quale ha sfiorato più volte il vantaggio, la Soccer può essere soddisfatta del risultato, anche se avrebbero sicuramente meritato qualcosa in più, soprattutto nei primi 45 minuti.

La cronaca

Primo tempo – L’inizio di partita si rivela equilibrato, con le squadre che si studiano senza creare reali pericoli. La prima occasione arriva al 9′, quando un errore della difesa del Capurso rischia di regalare un’opportunità a De Giglio, ma il portiere Pellegrini riesce a intervenire in extremis. Al 22′ è il Capurso a rendersi pericoloso, con D’Ambruoso che tira dalla distanza, ma Pinnelli devia con sicurezza in calcio d’angolo.

La Soccer torna vicina al gol al 30′, quando un calcio d’angolo di Prudente mette in difficoltà la difesa tranese, ma Pellegrini salva la sua squadra da un possibile autogol. Al 40′, i Dragoni hanno la loro migliore occasione: un colpo di testa di Dragonetti colpisce il palo interno dopo un ottimo cross di Tedone. Sul finire del primo tempo, al 46’, un rigore concesso per un fallo di Elia viene inizialmente parato da Pinnelli, ma Fieroni riesce a segnare al terzo tentativo, portando il Capurso in vantaggio.

Secondo tempo – Nella ripresa, i padroni di casa si chiudono nella loro metà campo, difendendo il vantaggio. I Dragoni, tuttavia, mantengono la pressione e, all’83’, il capitano Matteo Precchiazzi trova il varco giusto, infilando la difesa del Capurso e segnando il gol del pareggio. Nei minuti finali, la Soccer tenta il colpo vincente con l’ingresso del georgiano Jeladze, ma la partita si conclude in parità.

Un punto importante per i Dragoni, che escono imbattuti da una gara difficile contro una squadra ben organizzata, ma con la consapevolezza di poter fare di più.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author