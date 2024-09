Eccellenza, UC Bisceglie ko in casa anche col Brilla Campi

Terzo match in 7 giorni per l’Unione Calcio che, dopo il pareggio nel derby e la vittoria di Coppa, crolla e subisce il secondo 0-2 consecutivo tra mura amiche del Di Liddo. Un Brilla Campi cinico e opportunista porta in Salento 3 punti pesantissimi, grazie a un ispiratissimo Marti e ad uno strepitoso Carriero.

Parte subito forte il Brilla Campi con Marti scatenato sulla sinistra con una percussione supera in velocità Dicorato e serve Facecchia che riceve e punta Adrian a ridosso dell’ area piccola, i due vanno a contatto con il 9 ospite che cade e reclama il rigore, ma L’arbitro non ravvisa il fallo e lascia proseguire, tra le proteste della panchina ospite.

La reazione Unione arriva al 9′ quando Suriano calcia dal limite ma Carriero blocca. Al 12′ ci prova Carlucci che dalla destra prova il tiro ad incrociare con Lullo che controlla la palla che si spegne a lato. Al 16′ ancora l’ispiratissimo Marti sulla sinistra supera in velocità Dicorato e prova il tiro a giro ma la palla non trova i giri giusti e si spegne a lato.

Il gran caldo appesantisce le idee sono al 30′ subito dopo ilcooling break corner dalla destra di Carlucci, a centro area colpo sporco di capitan Caravaglio con palla che si stampa sulla traversa, sul ribaltamento di fronte Amoroso ci prova dal limite con una traiettoria arcuata che chiama agli straordinari Carriero che si difende in angolo. Al 33′ ancora ripartenza Unione con Ziani che rientra e tira, palla rimpallata che arriva sui piedi di Amoroso che prova a battere un Carriero in formato super che intercetta mettendo in corner. Al 43′ Zinetti prova la botta da fuori ma la palla non trova i giusti giri con palla sopra l’incrocio. Si chiude così un primo tempo molto gradevole nonostante il gran caldo.

Nella ripresa brivido ospite al 49′ quando Amoroso va al cross dalla sinistra toccato di testa da Carrozzo e Caravaglio che chiamano Carriero a togliere le ragnatele da sotto l’incrocio alla sua destra, con palla alzata in angolo. Al 50′ De Blasio tenta di beffare il portiere ospite dalla distanza, ma Carriero blocca in due tempi.

Al 57′ lo 0-1: Adrian va a rimpallo con Carlucci sulla trequarti difensiva, la palla carambola su Facecchia che con Lullo in uscita disperata serve Marti che da due passi ribadisce in rete. L’Unione appare frastornata dalla rete subita e al 60′ leggerezza di De Blasio che, serve in maniera avventata in retropassaggio Lullo, chiamato agli straordinari in uscita, sulla ribattuta Poleti ci prova dalla distanza ma la palla finisce alta. Al 74′ prova a uscire il coniglio dal cilindro Ziani che dalla destra si accentra con il mancino sferrando una parabola arcuata su cui Carriero si dimostra attento bloccando.

Al 77′ Farinola ci prova dalla distanza, ma la sfera, complice una deviazione della difesa salentina, si alza sopra la traversa. Al minuto 78 occasionissima per il pareggio azzurro: angolo dalla sinistra di Andriano, sul secondo palo Adrian svetta, Carriero ancora una volta è super e vola a deviare sopra la traversa. Al 80′ punizione dai 30 metri di Caravaglio con palla che esce di poco alla sinistra di Lullo.

All’83 si replica con punizione dalla stessa posizione battuta da Iaia con Quarta che svetta sul secondo palo ma senza trovare lo specchio di porta. Al 91′ ultime speranze azzurre affidate a Dembele che va a terra al limite, subentra nell’azione Amoroso che sparacchia un sinistro alto. Al 92′ si chiude la gara: De Ventura è liberissimo al limite e ha tutto il tempo per battere l’angolo per battere Lullo e siglare lo 0-2.

Per gli azzurri 1 solo punto in 3 gare, e ora li aspetta l’ostica trasferta in casa del Polimnia vittorioso per 0-1 a Manduria. Per il Brilla Campi sesto posto in graduatoria e occhi alla prossima ospite, la Molfetta Calcio di scena domani nel posticipo con il Bitonto.

UNIONE CALCIO BISCEGLIE – BRILLA CAMPI (0-2)

Marcatori: 57′ Marti, 92′ De Ventura

Unione Calcio: Lullo, Dicorato, Miano, Adrian, Farinola, Ziani, De Blasio, Binetti (66′ Andriano), Zinetti (65′ Dembele), Suriano (76′ Pelosi), Amoroso. Tutto. Panchina: Monopoli: Lutzardo, La Notte, Petrizzelli, Ngom, Andriano, Pedico, Dell’Olio, Pelosi, Dembelé

Brilla Campi: Carriero, De Luca, Carrozzo, Caravaglio, Maniglia, Iaia, Poleti (73′ Quarta), Olibardi (80′ De Ventura), Carlucci (63′ Torres), Marti, Facecchia, Patruno. Panchina: De Matteis, Attanasio, Lore, Torres, De Ventura, Pascali, Valzano, Quarta, Diop.

Ammoniti: 46′ Adrian (U), 62′ Zinetti (U)

Recupero: 2′ – 6′

