Eccellenza, Novoli amara per il Bisceglie

Trasferta amara per il Bisceglie che, sul campo del Novoli, esce sconfitto con il risultato di 1-0. Decisiva la rete di Camilo Garcia su calcio di punizione al 65’. Nonostante un primo tempo dominato e un assedio finale, i nerazzurri non riescono a portare a casa punti.

La partita

Sotto un sole cocente con 34 gradi, il Bisceglie, in maglia arancione, parte con il piede giusto. Già all’8’ Palazzo sfiora il gol con un tiro pericoloso, seguito poco dopo da una conclusione di Perestrello che termina di poco a lato. Il caldo opprime i ritmi e solo al 31’ si rivede un’occasione interessante, con una punizione di Palazzo che sfiora la traversa. Il Novoli risponde timidamente al 41’, ma va vicino al gol nel recupero del primo tempo, quando Giannotti colpisce la traversa con un tiro da venticinque metri. Le squadre vanno al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa, il Novoli mantiene il buon momento e, dopo alcune sostituzioni da entrambe le parti, passa in vantaggio al 65’ con una magistrale punizione di Camilo Garcia. Il Bisceglie tenta la reazione con un forcing finale, ma le proteste per un rigore non concesso e un tiro di Quitadamo parato dal portiere Colazo all’88’ non bastano. I sei minuti di recupero non cambiano il risultato: il Novoli si impone 1-0.

Dopo una settimana impegnativa, il Bisceglie avrà ora qualche giorno di riposo per prepararsi alla sfida contro il Canosa, prevista per domenica prossima.

NOVOLI-BISCEGLIE 1-0



NOVOLI: (3-5-2) Colazo, Jammeh, Giannotti (51’ st Rutigliano), Zecca, Ruz (28′ pt Maccarrone), Calò, Garcia (43′ st Elia), Garnica A., Buades (29’st Marques), Martina (1′ st Parisi), D’Andria. A disp. Greco, Quarta, Rutigliano, Garnica M., Brindisino. All. Luperto.



BISCEGLIE (4-3-3): Tarolli, Cutrignelli, Aceto (29′ st Aitor), Mané, Quitadamo, Stefanini, Koné, Polichetti (15′ st Mangialardi), Perestrello (15′ st Carlucci), Palazzo, Pesenti (15’st Ferracci). A disp. Della Pina, Maiorino, Scimia, Muciaccia, Beniti. All. Scaringella.



ARBITRO: Racanelli di Bari.



ASSISTENTI: Nasca e Defazio di Barletta.



RETI: 20’st Garcia.



NOTE: angoli 1-1 Recupero: pt 3′; st 6′.

Ammoniti: Zecca, Calò, D’Andria, Carlucci.

Espulso: 37′ st l’allenatore del Bisceglie Scaringella per proteste

