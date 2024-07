Promozione, Otranto riparte: grosse novità in arrivo

L’Otranto ha organizzato una conferenza stampa per le 19.00 di sabato 13 luglio nella Sala Triangolare del Castello Aragonese della Città dei Martiri, dove verranno presentate grosse novità per la squadra biancazzurra. La serata sarà dedicata all’esposizione delle linee guida per la stagione 2024/2025 e alla formalizzazione di alcune decisioni già prese e altre in via di definizione.

La conferenza sarà inaugurata dal saluto del presidente Giovanni Mazzeo, seguito dall’intervento del direttore generale Luca Leucci. Successivamente, Luigi Santo, imprenditore salentino e fondatore di Kong Energy, illustrerà le principali novità del nuovo corso biancazzurro. Il commercialista Umberto Mussini affronterà gli aspetti economico-finanziari del progetto, mentre l’avvocato Lorenzo Panelli esporrà la struttura sostanziale del nuovo progetto sportivo e sociale. Concluderanno l’incontro l’utility manager Andrea Prandi e l’avvocato Giovanni Faggiano.

Con queste nuove forze nell’organigramma societario, il Città di Otranto punta a garantire una solidità duratura, confermandosi tra le società più importanti del calcio dilettantistico pugliese. Durante l’incontro di sabato, saranno annunciate ulteriori novità per il futuro del club e verrà svelato il nuovo logo societario.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author