Serie BKT 2024/2025: ecco i criteri per il nuovo calendario

La Lega Serie B ha definito i criteri per la compilazione del calendario della Serie BKT 2024/2025, che sarà presentato mercoledì 10 luglio presso Piazza Europa a La Spezia. Di seguito i principali punti:

– Calendario asimmetrico: come nella stagione scorsa, la sequenza delle gare di andata sarà diversa rispetto a quella delle gare di ritorno. Questo sistema mira a rispettare le esigenze di ordine pubblico, eventi locali e necessità dei Club.

– Ristrutturazione stadi: il calendario terrà conto delle richieste delle società per interventi di ristrutturazione degli stadi, favorendo il miglioramento degli impianti.

– Intervallo minimo tra gare: una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno altri 6 incontri.

– Stadi condivisi: per le città con due società che utilizzano lo stesso stadio, si cercherà di ottenere l’alternativa migliore per le partite casalinghe e in trasferta.

– Alternanza perfetta: tra società che condividono lo stesso impianto (es. Sassuolo e Reggiana), gli incontri in casa e in trasferta saranno perfettamente alternati.

– Ultimi 4 turni: le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte negli ultimi quattro turni.

– Limitazione doppiette: ogni squadra potrà avere al massimo due “doppiette” per girone, con una in casa e una fuori.

– Prima Giornata: le squadre che si sono incontrate nella prima giornata della stagione 2023/2024 non potranno incontrarsi nel primo turno della stagione 2024/2025.

– Ultima giornata: le squadre che si sono affrontate nell’ultima giornata della stagione 2023/2024 non potranno incontrarsi nell’ultimo turno della stagione 2024/2025.

