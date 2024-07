Bari, è fatta per Manzari del Sassuolo

Accordo in chiusura tra il Bari e il Sassuolo per il trasferimento di Giacomo Manzari in biancorosso. L’esterno d’attacco classe 2000 del Sassuolo in giornata potrebbe già firmare il contratto con il club di Luigi De Laurentiis. Una trattativa lampo condizionata fortemente dalla volontà del calciatore di vestire la maglia biancorossa della sua città. Manzari, nell’ultima stagione, ha collezionato 25 presenze in Serie B indossando le maglie di Ascoli e Feralpisalò.

