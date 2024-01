Promozione: Il Grottaglie rinforza la difesa con Signorelli

L’ASD Grottaglie Calcio comunica che Andrea Signorelli sarà un calciatore biancazzurro per la stagione 2023/24.

Ennesimo sforzo della società della città delle ceramiche che rafforza la batteria under a disposizione di mister Mignogna. Sarà a disposizione del tecnico biancazzurro a partire dalla prossima gara, il terzino classe 2003 Andrea Signorelli. Per lui una trafila importante nei settori giovanili di Bari e Virtus Francavilla, prima di vestire le maglie di Casarano, Gallipoli e Manduria in prima squadra.

Profilo importante e molto duttile che consentirà a Mignogna di avere una scelta in più in questa seconda parte di stagione.

