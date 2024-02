Promozione: Genchi è il nuovo centravanti della Città di Trani

Vito Genchi è un nuovo calciatore della Asd Città di Trani 2019.

Centravanti dalla grande esperienza e dalla notevole prestanza fisica, va a formare con Gadaleta un duo esplosivo in attacco.

Inutile raccontare le gesta di Vito, centravanti di categoria superiore con il vizio del goal.

Da domenica avremo un arma in più per sperare ancora nel miracolo play out.

Sognare non è peccato…

