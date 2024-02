Manduria, ora la fase nazionale di Coppa: biancoverdi nel Gruppo G

MANDURIA – Il Manduria ha ottenuto uno storico trionfo, vincendo per la prima volta nella sua storia la Coppa Italia Regionale di Eccellenza. I biancoverdi si sono imposti per 1-2 al “Poli” contro la Molfetta Calcio, aggiudicandosi l’importante passaggio alla fase nazionale e mantenendo viva la doppia strada per la promozione diretta in Serie D. Per gli uomini di Salvadore ora arriva il bello, il Manduria è stato inserito nel Gruppo G della competizione nazionale, dove affronterà la Santarcangiolese e la Sarnese, rispettivamente vincitrici in Basilicata e Campania. I lucani hanno superato il San Cataldo ai calci di rigore, i campani hanno battuto di misura la Puteolana. Le gare si disputeranno il 14, il 21 ed il 28 febbraio con accoppiamenti ancora da stabilire.

