Promozione, Coppa Italia: Soccer Trani ko con Bitritto

Nel primo match del triangolare dei quarti di finale di Coppa Italia, la Soccer Trani si arrende al Bitritto Norba con un risultato finale di 2-1. I tranesi partono bene, dominando la prima frazione di gioco e passando in vantaggio al 7’ grazie alla rete di Jeladze, bravo a sfruttare un assist in profondità di Riondino. I biancazzurri sfiorano più volte il raddoppio ma non riescono a concretizzare.

Nella ripresa, la squadra di casa subisce la rimonta dell’ex De Giglio, che punisce i dragoni con una doppietta tra il 58’ e il 60’. Per mantenere vive le speranze di passaggio del turno, la Soccer Trani sarà obbligata a vincere il prossimo incontro contro il Capurso, in programma il 21 novembre.

LA FORMAZIONE

Mascia opta per un 4-3-3 con Magnifico tra i pali; Riondino a destra, Elia e Di Savino centrali e Grillo a sinistra in difesa; De Cillis, Prudente e Forgione a centrocampo; in attacco, Jeladze e Dragonetti sugli esterni e Piombarolo al centro.

LA CRONACA

Primo tempo – Partenza sprint per la Soccer Trani: al 7’ Riondino lancia in profondità Jeladze, che non sbaglia a tu per tu con Pomes, firmando l’1-0. I dragoni sfiorano più volte il raddoppio, come al 31’ quando Piombarolo colpisce l’incrocio dei pali. La prima metà si chiude con il vantaggio tranese.

Secondo tempo – Al 58’ arriva il pareggio del Bitritto con De Giglio, che insacca su un preciso passaggio in profondità. Due minuti dopo, lo stesso De Giglio completa la rimonta. La Soccer Trani prova a reagire, ma senza fortuna: l’ultima occasione arriva all’89’ con Beroshvili, che però spedisce al lato. Il Bitritto Norba espugna il “Poli” per 2-1.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author